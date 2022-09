Burriana aprueba el proyecto de instalación geotérmica para la Piscina Municipal

La Junta de Gobierno Local de Burriana ha aprobado el proyecto de instalación geotérmica para la Piscina Municipal presentado por Itecon Ingeniería y Construcción SL, con un presupuesto base de licitación de 277.851 euros, que incorpora el correspondiente estudio de seguridad y salud y estudio de gestión de residuos.

Las obras de la instalación serán cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible y, según ha manifestado la alcaldesa de Borriana, Maria Josep Safont, supondrá básicamente “un ahorro energético global de la instalación, durabilidad y calidad suficientes, y un uso seguro de la instalación”.

El sistema geotérmico va a garantizar, ha indicado, “una eficiencia excelente durante todo el año a partir del aprovechamiento de la energía geotérmica de muy baja temperatura para climatizar el centro deportivo y debido a que el terreno es un foco de intercambio estable”.

Con la instalación del sistema geotérmico, ha asegurado, se conseguirá “un considerable ahorro, tanto económico como energético, puesto que es el sistema de climatización que menos energía consume” y, al mismo tiempo, “un ahorro de emisiones de CO? de 151.384,75 kgCO2 al año”, ha precisado Safont.

La búsqueda de la eficiencia energética de equipos y el consumo responsable en las instalaciones municipales con la meta del desarrollo energético sostenible es el objetivo para la alcaldesa, quien ha indicado que los problemas energéticos actuales “pueden verse atenuados mediante la aplicación de medidas de ahorro, como en este caso, con un importante ahorro energético”.

El cálculo de la potencia térmica a colocar en la instalación geotérmica será de 100 kW y será capaz de cubrir la demanda base de calentamiento del vaso de la piscina. La intención es instalar en paralelo a la caldera actual de gas natural una bomba de calor geotérmica acoplada a un sistema de sondas con tecnología DCL para la evaporación y condensación de la instalación.

Así, ha puntualizado Safont, la bomba de calor geotérmica será la encargada de suministrar la demanda base del agua de calentamiento del vaso de la piscina y en momentos puntuales se activará la caldera.

Entre las principales prestaciones del tipo medioambiental de este sistema, ha destacado que no genera CO? de forma directa, ya que no interviene ninguna combustión, no se necesitan chimeneas para la evacuación de humos y no existe la posibilidad de contaminación epidemiológica como la legionela.

También ha señalado entre los beneficios, por lo que respecta al nivel sonoro, la ausencia de ruidos exteriores y, a nivel de rendimiento, que al no depender de la temperatura exterior el sistema es muy eficiente técnicamente con un alto rendimiento.