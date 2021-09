Amparo Marco: "Este Gobierno lo ha hecho bien en una situación muy compleja"

En el consistorio de Castellón de la Plana se ha celebrado el Debate sobre el Estado de la Ciudad, en el que la alcaldesa Amparo Marco, ha destacado de cara al futuro en que en las próximas semanas el ayuntamiento saldrá del plan de ajuste y que el único objetivo en el último año y medio ha sido el de afrontar la crisis provocada por la pandemia. Para Marco la gestión del consistorio es buena, "este Gobierno lo ha hecho bien en una situación muy compleja".

La alcaldesa ha anunciado 2,5 millones de euros de inversión para reformar la Pérgola, así como el desarrollo técnico para las obras de la Ronda Oeste. También ha anunciado que va a proponer que la medalla de oro de la ciudad en 2022 sea para el CD Castellón en conmemoración del centenario de la entidad.

"Quiero recalcar que el gran objetivo en este año y medio ha sido combatir los efectos de la pandemia del covid-19". Y en cuanto al club albinegro: "En 1922 se constituyó la fundación del CD Castellón. En el ámbito de mis competencias creo que es una efeméride que tiene que ser apoyada por todos los concejales y concejales y propondrá, a la junta de portavoces, que se le entregue la Medalla de Oro de la ciudad de Castelló en 2022” .

El principal desencuentro se ha dado entre los socios de Gobierno al volver a reprocharle Compromís al Partido Socialista la paralización en la construcción del futuro conservatorio. Los socialistas quieren que sea en la avenida Enrique Gimeno y en el propio debate, el portavoz nacionalista Ignasi García, se lo ha vuelto a reprochar. "Queremos el conservatorio al lado de los juzgados. Si alguien considera que hay un lugar mejor, debería explicarlo: Compromís considera que Castelló no puede perder una inversión de 14 millones de euros que generará decenas de puestos de trabajo".

García también ha anunciado alegaciones para no tener que suprimir el nombre de calles de la ciudad. "No vamos a retirar los nombres de nuestro callejero. El ayuntamiento alegará al informe que ha hecho la consellería y que no está bien hecho", reconoce.

Por parte de la oposición, la portavoz del PP Begoña Carrasco lamenta la falta de reivindicación ante el cierre de cinco consultorios médicos que hacen que la Atención primaria esté colapsada. Sostiene que la ciudad no está mejor que hace un año y pone como ejemplo las múltiples manifestaciones habidas en los últimos meses.

"Empezaron los comerciantes contra el sistema de videocámaras que quieren volver a encender; a los hosteleros; a la comunidad educativa por el conservatorio; a los residentes de la avenida Lidón; a las trabajadoras de SAT...".

Desde Ciudadanos, Vicente Vidal cataloga de "sectario" al Gobierno municipal por, entre otras cosas, el derribo de la Cruz o la retirada de nombres de calles de personajes ilustres. Además, de lamentar que solo se ejecute el 10% de lo prometido.

Para Vidal, "ustedes gobiernan de forma sectaria y crean problemas de donde no los hay. Es un error vivir anclado en un pasado que no tiene futuro porque arruina el presente", para incidir en que "son muy sectarios".

Luciano Ferrer, representante de VOX, ha solicitado más políticas de vivienda en favor de los colectivos más vulnerables y censura la política en esta materia que hace desde el Gobierno municipal Podem. "Seguimos estancados en viviendas donde existe un total descontrol", explica.

Mientras, desde Podem, su portavoz Fernando Navarro ha instado a sus socios de Gobierno, PSPV y Compromís, a acelerar los compromisos de la coalición con tal de poder aspirar a mantenerse en el poder tras las próximas elecciones ante la subida de la derecha que reflejan las encuestas.

"Es el momento de que el Acord de Fadrell acelere en nuestro avance en un modelo de ciudad sostenible y justa para las próximas décadas".

