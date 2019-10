El alcalde de Vila-real, José Benlloch, busca soluciones a los problemas de ruido en Las Tascas

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, muestra su confianza en la justicia y ha lamentado haber conocido por los medios de comunicación su supuesta citación como investigado en la querella criminal presentada en periodo electoral el pasado mes de mayo por un grupo de vecinos de la zona de ocio conocida como las tascas de Vila-real. La citación, que afectaría también a la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvia Gómez, y a cuatro empresarios de las tascas, no les ha sido todavía notificada. “Lamento enterarme por los medios de que tenemos que ir a declarar cuando no tengo acceso ni a la querella ni sé de qué se me acusa”, apunta.

En todo caso, Benlloch ha defendido la actuación municipal en todo momento para adaptar la regulación “a una nueva actividad, que hasta ahora no existía, de tardeo, que demuestra que Vila-real es una ciudad viva”. “No tenemos conocimiento de la citación más que por los medios de comunicación, aunque sí hemos sabido esta mañana que a última hora de ayer recibimos en el Ayuntamiento un requerimiento para remitir al juzgado todo el expediente”, señala Benlloch. En este expediente, agrega, constan todas las medidas adoptadas por el consistorio y las actuaciones policiales para dar respuesta a “una nueva realidad social, que, como en toda ciudad viva, genera distorsiones”. “Existen zonas de tardeo y de tascas en prácticamente toda España y en todas se han producido y se producen distorsiones y cuestiones relacionadas con la convivencia. Sin embargo, sólo en Vila-real se nos pretende tratar de delincuentes, presentando una querella criminal personal y obviando la vía contencioso-administrativa que, sin embargo, habría sido la más lógica y efectiva si lo que se pretende es resolver una situación de convivencia”, añade.

“Tenemos claro que hemos actuado siempre de manera responsable, con los medios a nuestro alcance, y confiamos en la justicia, pero no podemos evitar sentirnos dolidos porque se haya optado por tratarnos como criminales en lugar de sentarnos a hablar y buscar una solución consensuada, que es en lo que desde el Ayuntamiento, con la constitución de una mesa técnica, llevamos trabajando ya desde hace meses”, indica Benlloch. De hecho, ayer mismo el alcalde mantuvo una reunión con el abogado externo contratado por el consistorio para analizar las opciones jurídico-técnicas, que se han plasmado en un documento de borrador que se trabajará en la mesa técnica convocada el próximo viernes 11 de octubre.

“Lo que aquí se está debatiendo es cómo regular la vida en las ciudades, si queremos defender un modelo de ciudad viva como es Vila-real, que es inevitable que genere distorsiones como sucede en muchos otros ámbitos. Recibimos quejas por molestias cada día por las peñas, las fiestas de barrio, el mercado ambulante, algunas terrazas, discotecas, los días de futbol, los actos taurinos, en los ensayos de las escuelas de música, las actividades comerciales, industriales, por las mascotas..... Cada día mediamos y buscamos el equilibrio necesario para una ciudad moderna que ofrezca oportunidades. Debemos ser capaces de compatibilizar esta ciudad viva con la convivencia, y en ese camino hemos estado trabajando, con la idea de modificar las dos ordenanzas que actualmente regulan la actividad en las tascas para dotarlas de una nueva regulación más específica para un tipo de actividad que hasta ahora no existía y que creemos beneficiosa para la ciudad”, concluye Benlloch.

El alcalde ha querido agradecer el trabajo de todos los funcionarios municipales, tanto en este tema como en todos los demás retos de cada día. “Es curioso que esta querella se presente una semana antes de las elecciones locales pasadas para intentar influir en la opinión pública y ahora que hemos anunciado que, después del trabajo de estos meses, vamos a poner una propuesta encima de la mesa, se filtra esta noticia. No sé qué intereses se persiguen, pero todo huele fatal. Tenemos la obligación de buscar el equilibrio entre las actividades económicas y la vida de la ciudad y Vila-real y el Ayuntamiento no va a renunciar a continuar trabajando en la diversificación económica de la ciudad y generar oportunidades, para que la ciudad avance”, concluye.