El Chelsea suma más de 270 millones de ingreso en este mercado de fichajes tras la venta de Chukwuemeka

El Chelsea confirmó este martes la venta de Carney Chukwuemeka al Borussia Dortmund por 24 millones de libras (27,7 millones de euros).

Con esta venta, el Chelsea ha ingresado ya más de 270 millones de euros en ventas en lo que va de mercado veraniego, siendo las más importantes las de Noni Madueke, al Arsenal por 57 millones, Joao Félix, al Al-Nassr, por 30 millones, y Djordje Petrovic, al Bournemouth por 29 millones.

El club inglés, que ha gastado 280 millones en incorporaciones, tienen la obligación de tener un balance positivo al final del mercado para evitar una sanción por parte de la UEFA que significará el pago de una multa de 60 millones de euros y la inhabilitación para inscribir jugadores en competiciones internacionales.

El siguiente en la rampa de salida es Aaron Anselmino, también con el Dortmund como destino, y se espera que Nico Jackson, Christopher Nkunku, Tyrique George, Raheem Sterling, Ben Chilwell y Axel Disasi abandonen el club en esta última semana de mercado.

Chukwuemeka, de 21 años, ya jugó la segunda parte de la temporada pasada cedido en el Dortmund. Llegó al Chelsea en 2022, procedente del Aston Villa por 18 millones, y jugó 32 partidos y marcó dos goles con los 'Blues'.