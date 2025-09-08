Aemet advierte de lluvias muy fuertes e incluso torrenciales en la Comunitat Valenciana

El comienzo del curso escolar llega con inestabilidad a la vertiente mediterránea que se enfrenta a 48 horas complicadas e incluso peligrosas en algunos puntos, lo que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar los máximos niveles de riesgo en puntos como Tarragona. Mucha atención si se viaja a esta zona porque para la tarde del lunes están activados los niveles de aviso rojo, por tanto de riesgo extremo en las áreas del litoral y el prelitoral de Tarragona, siendo la zona con mayor probabilidad de que se produzcan los fenómenos más intensos el entorno del Delta del Ebro.

En la Comunitat Valenciana, Aemet señala que se pueden producir fenómenos significativamente intensos y es que apunta a "chubascos y tormentas a partir del mediodía que pueden ser muy fuertes, sin descartar intensidad torrencial en el litoral norte de Castellón". También cabe esperar la aparición de granizo de grandes dimensiones y de fuertes rachas de viento.

Esto hace que en el Baix Maestrat y en Els Ports estén activos los niveles de aviso naranja, riesgo importante, por acumulados que, especialmente en la costa, pueden superar los 120 l/m2 en un espacio corto de tiempo, de solo entre 3 y 6 horas. Además, en una hora se pueden recoger más de 80 l/m2.

Las lluvias también pueden afectar a otros puntos del territorio castellonense con acumulados en doce horas que pueden superar los 80 l/m2 y los 40 en solo una hora. Además, también se esperan tormentas y granizo.

En el resto de la Comunitat Valenciana, la posibilidad de fuertes lluvias y tormentas también afecta al sur de Valencia y norte de Alicante, donde Aemet tiene activados los avisos naranja por acumulados de más de 60 l/m2 en doce horas o de 40 l/m2 en una hora.

El aviso es amarillo en el norte de Valencia y sur de Alicante por lluvias de entre 20 y 30 l/m2 en una hora y acumulados en la provincia valenciana de 60 en doce horas.

Continúa el martes

De cara al martes, Aemet también mantendrá los avisos naranjas en el norte de Castellón por "probabilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes durante la madrugada, que tenderán a remitir durante la mañana", para regresar con fuerza por la tarde en el interior sur, donde se mantendrán activos los amarillos durante gran parte del día.

La previsión apunta a que el martes "por la tarde se desarrollarán nuevamente en el interior del sur de Castellón y del norte de Valencia y también en el norte de Alicante, provincia donde pueden ser localmente muy fuertes", lo que hará que en territorio alicantino se activen los niveles de aviso naranja por acumulados de 40 l/m2 en solo una hora. Fenómenos que llegarán también acompañados de tormenta, granizo y rachas de viento fuerte.