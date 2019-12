Castellón busca al ganador de 587.000€ en la Bonoloto

Tercer gran premio en poco más de dos meses que reparte la administración de Lotería número 11 de Castellón que el sábado vendió el primer premio de la Bonoloto premiado con más de 587.000 euros.

"Estamos esperando que aparezca", explica a COPE Alicia María Vázquez, titular de la administración y que confía en que "por las características del boleto tiene que ser alguien habitual", por lo que se muestra convencida, "segurísimo" ya que "más no me alegraría, la verdad, porque si se queda en Castellón el premio todavía te da más satisfacción".

De hecho, al coincidir con el 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, Alicia no se creía que había sellado el boleto ganador: "Cuando me llamaron para decírmelo yo digo: Ésto es una inocentada. Y les decía: Dejadme, dejadme y colgaba el teléfono". Hasta que decidió comprobarlo por ella misma: "Cuando empezaba a recibir felicitaciones por todos lados ya me dije que, bueno será cierto. Me metí en internet para confirmarlo y cuando lo vi no me lo podía ni creer".

Premios anteriores

Ya en octubre selló también el primer premio de la Bonoloto agraciado con otros 581.000 euros y cuyo boleto fue sellado por la propia administradora titular que jugaba en nombre de un asiduo cliente que no supo que había sido el ganador hasta que acudió a recoger sus apuestas semanales.

Solo con la Bonoloto ha repartido cerca de 1,2 millones de euros "y luego otros premios mayores que no llegan a 10.000 euros de la Quiniela, La Primitiva... Yo no sé qué ha pasado desde octubre hasta ahora que todo son alegrías" por lo que afronta el nuevo año con ilusión: "A ver si continúamos y se nos da el sorteo del Niño bien".

Además, en noviembre, vendió un segundo de la Lotería Nacional. Concretamente, varios décimos premiados cada uno de ellos con 6.003 euros.