200 explotaciones ganaderas de Castellón con problemas por la sequía

La falta de lluvias nos deja ya serios problemas en el sector primario de la provincia de Castellón. Según ha podido conocer COPE, son 200 las explotaciones ganaderas que en estos momentos están atravesando por dificultades para poder dar de beber a sus animales, con lo que no solo la agricultura está viendo afectadas sus cosechas y especialmente las zonas de secano.

Los animales necesitan comer y beber y no hay pasto ni agua en manantiales o balsas, con lo que los costes para la ganadería se incrementan ya que deben aportar pienso y echar mano de cubas de agua. Es uno de los aspectos que hay que vigilar y que señala como preocupantes expertos en temas hídricos como Juan Manuel Aragonés, que fue presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

"El problema es serio porque no solo tenemos que pensar en el regadío; también en el secano y en la ganadería, porque si no hay agua en los manantiales y en las balsas superficiales, hay que llevar el agua desde otros lugares".

Sin lluvias en el horizonte

Las posibilidades de que haya lluvias que puedan aliviar la sequía, recargando pozos y acuíferos se reduce a medida que nos acercamos al 40 de mayo y, por tanto, las esperanzas quedarán depositadas en que las precipitaciones puedan llegar con temporales de levante que nos suelen afectar en otoño. Ese será el momento clave que nos indicará si las medidas de prevención que se han implantado pueden levantarse o, por el contrario, si las lluvias fueran insuficientes deben incrementarse.

"Hay poca probabilidad de que llueva de aquí al mes de agosto, pero eso no quiere decir que no haya alguna tormenta o alguna situación de lluvias". Por ello, "hay que adoptar unas medidas de precaución".

Por ahora, lo más importante, es concienciarse ya de que debemos ahorrar agua y no desperdiciarla, como explica en COPE Juan Manuel Aragonés. "Hay que tomar precauciones y tenerlo en cuenta todos: los regantes, los ganaderos y los abastecimientos. No porque vaya a fallar el abastecimiento pero si tener conciencia de que el agua es un bien precioso y que no se puede malgastar".

Reservas

Al ser la segunda provincia más montañosas de España, Castellón cuenta con muchos municipios en los que "el nivel freático está muy profundo y los pueblos se abastecen de manantiales que no tienen mucha capacidad de retención de agua". Localidades como Ares del Maestrat, Benassal o Castellfort, donde "hace mucho tiempo que no ha llovido y agotan todas sus existencias y tienen problemas".

En la comarca del Palancia, en el sur de la provincia, "el Regajo está vacío" y en el norte, en el sistema de Ulldecona, ha llovido en los últimos días aunque por el momento no se han incrementado las reservas en el embalse. "El río Cenia venía muy bajo de caudal", además de solo contar con el caudal ecológico el pantano.

Otra zona como es la central y donde más habitantes residen, "por el río Mijares empezamos el año con reservas importantes y va quedando una agua que se va agotando para atender los riegos del verano. Parece que efectivamente se puede pasar el verano", detalla.