TURISCOPE CASTELLÓN | 26 DIC 2025
Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con la Casa de los Reyes Magos de Almassora.
COPE Castellón
Castellón - Publicado el
1 min lectura7:43 min escucha
Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con la Casa de los Reyes Magos de Almassora.
Temas relacionados
"El discurso del Rey no fue pesimista, fue el discurso de un Rey preocupado, pero con motivos para ser optimista, si se hace lo que hay que hacer"
Sergio Barbosa
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h