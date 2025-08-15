TURISCOPE CASTELLÓN | 15 AGO 2025
Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con la programación turística veraniega en Onda.
COPE Castellón
Castellón - Publicado el
1 min lectura
Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con la programación turística veraniega en Onda.
Temas relacionados
"En este verano tan tormentoso... ¿Qué tiene que pasar para que salgas de tus vacaciones en La Mareta y pises la tierra quemada, Pedro Sánchez?"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h