TURISCOPE CASTELLÓN | 06 FEB 2026

Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con el nuevo parque de multiaventura que se plantea en Lucena del Cid.

COPE Castellón

Castellón - Publicado el

1 min lectura12:57 min escucha

 Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con el nuevo parque de multiaventura que se plantea en Lucena del Cid.  

