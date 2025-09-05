TURISCOPE CASTELLÓN | 05 SEP 2025
Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con el reconocimiento para el Camping Ribamar de Alcossebre como primero con el sello Autism Friendly de toda Europa.
COPE Castellón
Castellón - Publicado el
1 min lectura
Espacio dedicado al sector turístico provincial, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada viernes. Hoy con el reconocimiento para el Camping Ribamar de Alcossebre como primero con el sello Autism Friendly de toda Europa.
Temas relacionados
"García Ortiz no dimite porque no le deja el Gobierno; estoy plenamente convencido de que él ha tenido intención de dimitir"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h