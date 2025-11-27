COPE
GASTROCOPE CASTELLÓN | 27 NOV 2025

Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con las novedades para la Navidad desde Turrones Agut de Benlloch.

