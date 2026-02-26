GASTROCOPE CASTELLÓN | 26 FEB 2026
Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con los preparativos para la Magdalena de la mano de Antonio Mata, los placeres de la mesa.
COPE Castellón
Castellón - Publicado el
1 min lectura13:46 min escucha
