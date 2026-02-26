COPE
Podcasts
Deportes Mallorca
Deportes Mallorca

El análisis de Germán García de TyC Sports sobre Demichelis: "Es un técnico de corte ofensivo"

El periodista recuerda que Demichelis estuvo muy cerca de fichar por Estudiantes de la Plata

Demichelis en River
00:00
Descargar

Germán García

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

1 min lectura4:25 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

3:00H | 25 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking