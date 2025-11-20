COPE
GastroCope Castellón
GastroCope Castellón

GASTROCOPE CASTELLÓN | 20 NOV 2025

Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con el segundo premio en el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas de Valladolid para Aitor Martínez de Can Ros.

COPE Castellón

 Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con el segundo premio en el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas de Valladolid para Aitor Martínez de Can Ros.  

