GASTROCOPE CASTELLÓN | 18 DIC 2025

Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con los menús especiales para Navidad que prepara Carnicería Escriche, Cultura del Sabor.

 Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con los menús especiales para Navidad que prepara Carnicería Escriche, Cultura del Sabor.  

