SMALTICERAM ESPAÑA CONCLUYE SU 25 ANIVERSARIO

Fernando Tomás, director general de Smalticeram España, visita los nuevos estudios de COPE Castellón para cerrar el ciclo de entrevistas mensuales que nos ha permitido conocer diversos aspectos de la firma conmemorando su veinticinco aniversario. Además de evaluar lo que han sido las celebraciones, también nos cuenta lo que ha significado la compra de Vernís, el posicionamiento como grupo en el mercado, y evalúa la situación actual del sector con la desaparición de Cevisama y la amenaza competitiva que llega desde la India.

Fernando Tomás, director general de Smalticeram España, visita los nuevos estudios de COPE Castellón para cerrar el ciclo de entrevistas mensuales que nos ha permitido conocer diversos aspectos de la firma conmemorando su veinticinco aniversario. 

Además de evaluar lo que han sido las celebraciones, también nos cuenta lo que ha significado la compra de Vernís, el posicionamiento como grupo en el mercado, y evalúa la situación actual del sector con la desaparición de Cevisama y la amenaza competitiva que llega desde la India.

