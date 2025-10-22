COPE
AGROCOPE CASTELLÓN | 22 OCT 2025

Espacio dedicado a la actualidad del sector primario de la provincia, dentro de "Mediodía COPE Castellón". Hoy con el mantenimiento y campaña de concienciación para mantener limpia la Sèquia Major de Vila-real.

AgroCope Castellón
COPE Castellón

Castellón - Publicado el

1 min lectura12:56 min escucha

