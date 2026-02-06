COPE
Toni Campoy sobre el debate del fútbol en los colegios: "Está fuera de lugar, al chico hay que darle expansión"

El técnico y ex futbolista, docente durante 35 años, no entiende la marginación que pretenden algunos del fútbol. "A ver si son capaces de mantener a los chicos siete horas en un pupitre y sin jugar" 

Imagen de un patio de colegio
TONI CAMPOY

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura5:16 min escucha

