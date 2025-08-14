Comienza una temporada ilusionante para el Villarreal CF

El Villarreal se mide mañana ante el Real Oviedo, equipo que hace 24 años que no subía a la máxima categoría. El submarino afrontará una temporada ilusionante, pero también exigente, teniendo tres competición.

Los de Marcelino han finalizado la pretemporada con una victoria, cuatro empates y tres derrotas, pero las malas noticias se han producido por las lesiones de Kambwala y Logan Costa. Además, Ayoze no comenzará la temporada debido a que se lesionó en el primer encuentro de pretemporada.

De momento, los groguets han incorporado a Alberto Moleiro, Rafa Marín, Santiago Mouriño, Buchanan y Thomas Partey, pero se esperan que lleguen alrededor de tres refuerzos más.

El Villarreal volverá a la Champions League por quinta vez en su historia y, para ello, será un año muy exigente. La realidad es que la plantilla deberá ser muy larga y tener la fortuna de que se lesionen los menos jugadores posibles.

En cuanto al rival de mañana, el Real Oviedo, un equipo con el que el submarino ya se enfrentó en pretemporada con ese Triangular en Asturias. El resultado fue de 0-0, pero que ya pudimos ver lo que se puede encontrar Marcelino y el equipo en la noche de mañana.

Lo más probable es que veamos a un equipo encerrado atrás, ordenados en el aspecto defensivo que intentarán salir rápido a las contras con las opciones que puedan tener. Por tanto, el Villarreal tendrá ese dominio con balón algo muy importante en la idea de juego para el técnico asturiano.

Los de Veljko Paunovic han ganado un partido en pretemporada, empatando cuatro y uno perdido. Lo llamativo es que en total solo han marcado tres goles y encajado tres. Los carbayones saben que para mantenerse en la máxima competición es fundamental ser un equipo sólido atrás y, por tanto, es más que probable que el Vilarreal se encuentre eso mañana.

Onces probables:

Villarreal: Junior, Mouriño, Rafa Marín, Foyth, Cardona, Parejo, Pape Gueye, Moleiro, Yeremy, Pépé y Gerad Moreno.