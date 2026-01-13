COPE
Podcasts
CeraCope
CeraCope

CERACOPE CASTELLÓN | 13 ENE 2026

Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con el presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, Miguel Galindo.

CeraCope Castellón
00:00
Descargar

Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con el presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, Miguel Galindo.

COPE Castellón

Castellón - Publicado el

1 min lectura15:54 min escucha

Descargar

 Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Herrera y Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con el presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, Miguel Galindo.  

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 12 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking