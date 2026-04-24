COPE MÁS MOTOR | 24 ABR 2026
Repaso a la actualidad del mundo del motor, cada viernes en "Mediodía COPE Más Castellón" a partir de las 13:30. Hoy con las nuevas instalaciones de KGM en Castellón.
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