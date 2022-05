Peñíscola pide a Sanitat que refuerce el servicio asistencial de cara al verano

El Ayuntamiento de Peñíscola elevará a la Generalitat Valenciana varias reclamaciones en materia sanitaria a través de la moción propuesta por la concejalía de Bienestar Social y Sanidad.

Concretamente, y tras expresar "apoyo absoluto al colectivo sanitario en general y en especial al de nuestra ciudad y agradecerles su implicación durante estos dos años de crisis sanitaria" la concejala del área, María Jesús Albiol, propone en el texto de la moción, "instar al Consell de la Generalitat, y a la Conselleria de Salut Pública i Universal a dotar de los recursos humanos necesarios a nuestro Centro de Salud de Peñíscola con la finalidad de poder atender dignamente a la población tanto turística como residencial".

Así, Albiol argumenta que después de dos años de pandemia, y "vistas las dificultades en las que se ha visto inmersa la atención primaria, ya que ha sido un muro de contención en este difícil periodo consiguiendo sobrellevarlo con mucho esfuerzo y sacrificio y mucho agotamiento físico y psíquico, ahora nos encontramos en la tesitura de que los refuerzos covid, finalizaron el pasado 30 de abril y debemos contar ya con los refuerzos de personal para poder dar una atención digna a nuestros residentes y visitantes y que nuestros profesionales puedan trabajar con todas las garantías y recursos necesarios".

En este sentido, la concejala recuerda en la moción la reiterada queja que se trasladó a Generalitat por la falta de médicos de refuerzo, "con la voluntad y exigencia de que esto se corrija para la temporada estival de este año".

A pesar de la gran afluencia de personas que eligieron la localidad para pasar los días de vacaciones, "en 2021 solamente contamos con un refuerzo en lugar de los cuatro médicos que serían los ideales para poder atender dignamente a los pacientes y trabajar los profesionales en mejores condiciones" recuerda.

Además, la moción insiste en la necesidad de reabrir los consultorios auxiliares que permanecieron cerrados por no cumplir la normativa Covid, "en esta etapa de nueva normalidad hemos solicitado la apertura de los mismos, Sorolla y Peñismar; sin embargo desde el departamento de sanidad de Vinaròs al cual pertenecemos nos dicen que no están a favor de su apertura ya que no ven necesidad y es mejor que esté todo centralizado".

En realidad, la función de estos dos consultorios, explica la edila, "consiste en atender a las personas que han elegido nuestra ciudad para su etapa de descanso y darles un mejor servicio, facilitando la descongestión así del centro de salud".

Pero esta no es la última solicitud para Generalitat, la moción recuerda una vez más la reclamación municipal al Consell de modificar el mapa sanitario para incluir una base de ambulancias en el término municipal.