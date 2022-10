Peñíscola pide a la Diputación replantear el apagado de las luces del castillo

El Ayuntamiento de Peñíscola en su última sesión plenaria ha aprobado elevar a la Diputación de Castellón dos peticiones relativas a la decisión que tomó este pasado verano de apagar las luces del Castillo de Peñíscola durante la madrugada: por un lado, replantear el apagado y por otro, consensuar este tipo de medidas con el municipio y el sector turístico.

Desde el consistorio, se esgrime que apagar las luces del monumento de madrugada durante la temporada turística es algo a lo que no obliga la ley y tiende la mano a la institución provincial para participar en la toma de decisiones de este tipo.

"Consideramos que hay múltiples fórmulas para reducir el consumo energético que no impliquen apagar el monumento en plena temporada alta, durante horas en los que la ciudadela aún tiene actividad y la falta de luz en los alrededores del monumento supone también una cuestión de seguridad; la voluntad de consenso debería ser clave en este debate y escuchar a la población y sector turístico es lo que hemos echado de menos y proponemos a la Diputación que enmiende, ha explicado la portavoz del equipo de gobierno, Raquel París.

La propuesta del equipo de gobierno popular ha encontrado el respaldo de los grupos Compromís y Ciudadanos, así como el de la concejala no adscrita a grupo, ex integrante del PSPV-PSOE; el grupo municipal socialista se ha abstenido en esta votación y no ha habido votos en contra en este punto.

Lo que dice la ley

Tras la aprobación del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural la Diputación de Castellón adoptó la decisión unilateral del apagado de la iluminación del Castillo de Peñíscola a las 2 de la madrugada.

Tras conocer la noticia, los representantes del sector hostelero del municipio se pusieron en contacto con el propio alcalde, Andrés Martínez, trasladándole su descontento y profundo malestar con la decisión tomada por parte de la Diputación, más teniendo en cuenta el momento de aplicación de esta medida, en plena campaña estival.

El Real Decreto-ley 14/2022, para monumentos como el Castillo de Peñíscola y el Parque de artillería, no contempla expresamente la obligación de su apagado. El punto cuarto del artículo 29 determina que el alumbrado de los comercios estará regulado por el apartado 6 de la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. Esa disposición incluye la luz de los edificios públicos que, a las 22 horas, se encuentren desocupados, sin embargo, no existe ninguna obligatoriedad para los monumentos.

La obligación de apagado del alumbrado recogida en el apartado 4 del Artículo 29 del RD- Ley 14/2022 se aplica a los edificios públicos desocupados desde las 22:00 h, por tanto, esta limitación no se aplica a monumentos, monumentos visitables o jardines entre otros, salvo que al mismo tiempo sean edificios de uso público y que a partir de dicha hora se encuentren desocupados. Interpretación del precepto que ha sido confirmada por el mismo Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España.

Por ello, teniendo en cuenta que es actualmente la Diputación Provincial la administración responsable de la gestión, a la vista de lo dispuesto en el RD- Ley 14/2022 de medidas de ahorro y eficiencia energética, y de acuerdo a los principios rectores que han de presidir las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas, cuya última ratio se halla en los artículos 2, 14 y 138 de la Constitución, de adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía y en la normativa del régimen local, la lealtad institucional y el respeto a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, en base al deber de colaboración y con el firme propósito de coordinación y cooperación recíproca de este Ayuntamiento de Peñíscola con la Excma. Diputación de Castellón, se ha solicitado dejar sin efecto la medida unilateral de apagado del alumbrado nocturno del Castillo de Peñíscola y Parque de artillería, al no resultar de aplicación a monumentos, monumentos visitables o jardines, la obligación contenida en el apartado 4 del Artículo 29 del RD- Ley 14/2022: e instar a la Excma. Diputación Provincial de Castellón a consensuar de común acuerdo con el Ayuntamiento de Peñíscola la aplicación de medidas de eficiencia y ahorro energético que afecten al horario de iluminación del Castillo de Peñíscola y Parque de artillería.