Benicarló iniciará en enero el servicio de recogida selectiva de orgánica

La Concejalía de Medio Ambiente ha empezado a desplegar por todo Benicarló los nuevos contenedores destinados a la fracción de recogida selectiva de materia orgánica, un servicio que permitirá el reciclaje de los residuos orgánicos y que entrará en funcionamiento a partir del próximo 10 de enero.

En total, se desplegarán 140 unidades de color marrón, el color que identificará los depósitos de la materia orgánica.

Paralelamente, también se están completando las islas ya existentes con nuevos contenedores para las fracciones de envases ligeros (color amarillo) y cartón (color azul).

Además, a partir de enero empezarán a sustituirse los contenedores viejos de las fracciones resto, envases ligeros, cartón y vidrio en la zona urbana por unos de nuevos, con previsión de finalizar en el mes de febrero.





¿Qué es materia orgánica?

La materia orgánica está compuesta principalmente por restos de comida: espinas y huesos, pan seco, cáscaras de fruta, caparazones de huevo y marisco, verduras, otros restos vegetales, papel de cocina, tapones de corcho, cerillas, restos de infusiones, etc. No son materia orgánica los pañales y compresas, restos de madera, excrementos de animales, poda, etc.

El reciclaje de materia orgánica se deberá realizar con bolsas compostables

En el mes de enero, la Concejalía de Medio Ambiente pondrá en marcha una campaña informativa sobre los principales elementos a tener en cuenta a la hora de hacer un correcto reciclaje de materia orgánica.