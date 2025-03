Una joven está en el aeropuerto de Alicante y se da cuenta de un detalle por el que puedes perder el vuelo

Señalización de colas para pasajeros prioritarios y no prioritarios en el aeropuerto de Alicante

El aeropuerto de Alicante es uno de los más transitados de España, especialmente en épocas de vacaciones, con miles de viajeros partiendo hacia destinos en todo el mundo. Sin embargo, un reciente video compartido en TikTok por Pilar ha puesto en alerta a muchos viajeros sobre un detalle que podría hacerles perder el vuelo si no están atentos. En su publicación, Pilar contó cómo un amigo suyo vivió una experiencia frustrante debido a un control de pasaportes que muchos viajeros desconocen y que está ubicado justo antes de las puertas de embarque.

Pilar relató que su amigo, a pesar de haber llegado al aeropuerto con tiempo suficiente, terminó perdiendo su vuelo debido a una cola inesperada en este punto clave. "Si alguna vez venís al aeropuerto de Alicante, tened mucho cuidado con esto. Básicamente, ahí están todas las tiendas, ¿vale? Y si vais a Londres, Escocia y así, normalmente vais por estas de acá, y allí tenéis que pasar el pasaporte", explicó Pilar. El problema, según ella, radica en que "muchas veces hay una cola increíble de gente ahí", lo que puede generar una demora considerable en el tiempo disponible para llegar a la puerta de embarque.

Alamy Stock Photo Pasajeros bajando del avión de la compañía Ryanair en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández

El relato de Pilar se hace aún más relevante cuando se detalla cómo la falta de conocimiento sobre este punto crítico le costó a su amigo perder el vuelo. "Mi amigo el otro día perdió el vuelo por culpa de esto. Así que nada, dejo aquí este vídeo para que lo tengáis muy en cuenta", añadió Pilar, quien se sintió obligada a advertir a otros viajeros sobre esta situación. En su video, también explicó que, aunque su amigo había llegado con tiempo, pasó por las tiendas del aeropuerto antes de darse cuenta de la existencia de este control, el cual lo retrasó considerablemente.

Este control de pasaportes

El desconocimiento de este control de pasaportes, que se encuentra justo antes de las puertas de embarque, parece ser una trampa común para los viajeros que no están familiarizados con el recorrido en el aeropuerto. La mayoría de los pasajeros asocia los controles de seguridad con la zona de acceso a las salas de embarque, pero este está situado en una ubicación estratégica antes de llegar a esa zona. En respuesta a los comentarios de los usuarios de TikTok, Pilar explicó que su amigo, aunque llegó al aeropuerto con tiempo, "estuvo paseándose por las tiendas y ya cuando quedaba como 20 minutos fue hacia la puerta de embarque". Fue en ese momento cuando se dio cuenta de la larga fila en el control de pasaportes.

Cargando…

Marta, otra usuaria de TikTok, preguntó si las colas realmente podían ser tan largas como mencionaba Pilar. La joven respondió que, en efecto, en ocasiones las colas pueden ser impredecibles: "A veces sí, depende de cómo te pille, pero es importante saberlo porque este control está justo antes de la puerta de embarque, gente pasa el control, se relaja y se va a las tiendas sin saber esto". Este detalle resalta la importancia de estar atento a todos los controles que uno debe pasar antes de abordar un avión, sobre todo si el aeropuerto es tan concurrido como el de Alicante.

Llegar al aeropuerto con tiempo

Un comentario adicional de Gorka destacó la importancia de llegar al aeropuerto con tiempo, una recomendación que Pilar reconoció, pero también explicó las limitaciones de este consejo. "Si el problema digamos es que tú hasta que no vas directo a la puerta, no te enteras de que ese control está ahí", comentó. La joven señaló que, aunque las aerolíneas suelen recomendar llegar con al menos dos horas de antelación, lo cierto es que muchos viajeros no se dan cuenta de lo estratégico que puede ser este control hasta que ya es demasiado tarde.

Alamy Stock Photo Alicante, España - 28 de marzo de 2024: Control de seguridad vacío en el aeropuerto.

Esta experiencia resalta la necesidad de que los viajeros estén bien informados sobre el recorrido en los aeropuertos, especialmente si se trata de un lugar que no visitan con frecuencia. En este caso, el aeropuerto de Alicante, al ser uno de los más grandes y con un tráfico elevado, tiene características que no todos los viajeros conocen, y el control de pasaportes antes de las puertas de embarque es uno de esos detalles que pueden hacer la diferencia entre un vuelo perdido y uno a tiempo.

Si tienes planeado viajar desde el aeropuerto de Alicante, ten en cuenta este consejo de Pilar y asegúrate de llegar con tiempo, no solo para pasar los controles de seguridad, sino también para evitar sorpresas desagradables antes de embarcar. La próxima vez que pases por este aeropuerto, no olvides estar alerta a todos los puntos de control antes de relajarte en las tiendas o cafés, para no encontrarte en una situación similar a la que vivió su amigo.