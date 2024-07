Está comprando en una tienda china en Denia y se encuentra un cartel que carece de sentido: "Si niño..."

Los bazares tienden a ser nuestro último recurso. Habitualmente regentados por ciudadanos chinos, en España solemos acudir a ellos para conseguir todo aquello que necesitamos en momentos de urgencia. No se sabe lo que iba buscando Adolfo, pero sí lo que encontró: el cartel que ha convertido a su publicación de TikTok en viral.

El 10,3% de los 47 millones de habitantes en España son extranjeros. La china es la séptima población foránea con más permisos de residencia en España, con más de 200.000 personas. Sobre ellos, los españoles dominamos como nadie la leyenda y el rumor: que si no hay ancianos ni tampoco en nuestros cementerios, que si es casi imposible ver un gato vivo junto a un restaurante...

Son un colectivo numeroso y visible, que copa gran parte del pequeño comercio del país. Pero también, unos grandes desconocidos para los españoles. Circulan muchos tópicos, algunos con cierta base real, otros, fruto de las más extravagantes invenciones. Hay uno que es popular: trabajan mucho, muchísimo.

Hay tiendas chinas de comestibles en toda las ciudades españolas, pero esta presencia comercial no se traduce en familiaridad. Rara vez las conversaciones van más allá de un "tenéis cerveza fría" o "me llevo un cartón de leche". Sin embargo, los chinos no son unos recién llegados y tienen un papel importante en la sociedad.

Una tienda china

Una de las cosas comunes son las tiendas de chinos que hay a lo largo y ancho de la geografía española. En ellas llama la atención que los dueños y trabajadores del establecimiento vigilan a los clientes por los pasillos. Son varios los que han explicado la razón de esta situación que extraña a todos los españoles.

Desde unas cartulinas para los deberes de nuestro hijo, hasta papel para envolver ese regalo de cumpleaños para el que vamos un poco tarde, pueden tenerlo todo en el mismo local sin ningún tipo de distinción lo cual hace que, para muchos de nosotros, sea el lugar al que acudir cuando necesitamos algo con auténtica urgencia.

Están tan integrados que los que nacen en España o que son adoptados por familias tienen nombres españoles. Una de las razones es porque básicamente en el país no saben pronunciarlo, pero, en cualquier caso, en las nuevas generaciones de chinos, en el DNI ponen el nombre chino y español. Y son tan españoles que lo demuestran con palabras.

No obstante, es posible que al haber ido a uno de estos bazares, te haya ocurrido lo que le ha pasado prácticamente a todos los que van a estos lugares: que el dueño o los trabajadores del mismo te persiguen por los pasillos. Ante la imposibilidad de estar en todos los recovecos del local, también emplean carteles.

Se encuentra un cartel que carece de sentido

¿Cuántas veces te has encontrado a alguien tirando algo en un establecimiento? Es más habitual de lo que se pueda pensar. Ante estas situaciones, este local de Denia intenta evitarlo con unos carteles muy ingeniosos que comparte este usuario de la red social en un vídeo que es viral.

Sin duda, este tipo de locales siempre tienen problemas con el comportamiento de algunos clientes y hacen un aviso que, más que prevenir, está provocando la mofa de mucha gente. Se desconoce si la medida está siendo efectiva, pero es verdad que lo que pone en el cartel carece de sentido y es en lo que se fijan muchos usuarios de la red social.