Vigilancia por mar, aire y dron para proteger las praderas de posidonia en Xàbia

Con el objetivo de evitar el fondeo ilegal y el lanzamiento de anclas sobre estas zonas marinas protegidas, se ha activado un dispositivo especial de vigilancia y denuncia, fruto de la colaboración entre la Guardia Civil, a través del Destacamento Fiscal y Fronteras de Dénia, y la Policía Local de Xàbia.

El operativo, que ya lleva días en marcha, se realiza tanto por mar como por aire, e incorpora el uso de drones de vigilancia para una detección rápida y precisa de embarcaciones que incumplan la normativa.

Durante los controles, se han realizado inspecciones en zonas sensibles del litoral, con denuncias a embarcaciones que han fondeado sobre la posidonia, incumpliendo el marco legal de protección.

Las praderas de posidonia oceánica son esenciales para la biodiversidad marina, la calidad del agua y la protección frente a la erosión costera. Su deterioro, provocado en gran parte por anclas mal fondeadas, representa una grave amenaza ecológica.

Desde el Ayuntamiento de Xàbia, se lanza un llamamiento a la responsabilidad de los navegantes.