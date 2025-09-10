Rescatadas 17 personas en una patera frente a Xàbia
Una embarcación precaria fue localizada a 20 millas de la costa del Cabo de la Nao
Denia - Publicado el
1 min lectura
El equipo de Salvamento Marítimo ha llevado a cabo un nuevo rescate en aguas del Mediterráneo, concretamente en la zona del Cabo de la Nao, en Xàbia. En esta ocasión, 17 personas —15 hombres, una mujer y una niña— fueron auxiliadas tras ser localizadas en una patera a 20 millas de la costa.
Según ha informado el propio organismo a través de su perfil en la red social X (antes Twitter), fue un velero el que dio la voz de alarma tras avistar la embarcación precaria. El aviso permitió a Salvamento activar rápidamente el operativo de rescate.
Los ocupantes fueron trasladados al puerto de Alicante, donde recibieron asistencia. A pesar del éxito de la operación, desde Salvamento recuerdan que las condiciones del mar y la fragilidad de estas embarcaciones suponen un alto riesgo que continúa siendo motivo de preocupación constante.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE DENIA
"García Ortiz tiene asegurado ya un lugar en la historia de España, y ese lugar se llama banquillo"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h