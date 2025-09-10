COPE
Rescatadas 17 personas en una patera frente a Xàbia

Una embarcación precaria fue localizada a 20 millas de la costa del Cabo de la Nao

Imagen de archivo de una patrulla de Salvamento Marítimo.

Redacción COPE Denia

Denia - Publicado el

El equipo de Salvamento Marítimo ha llevado a cabo un nuevo rescate en aguas del Mediterráneo, concretamente en la zona del Cabo de la Nao, en Xàbia. En esta ocasión, 17 personas —15 hombres, una mujer y una niña— fueron auxiliadas tras ser localizadas en una patera a 20 millas de la costa. 

Según ha informado el propio organismo a través de su perfil en la red social X (antes Twitter), fue un velero el que dio la voz de alarma tras avistar la embarcación precaria. El aviso permitió a Salvamento activar rápidamente el operativo de rescate.

Los ocupantes fueron trasladados al puerto de Alicante, donde recibieron asistencia. A pesar del éxito de la operación, desde Salvamento recuerdan que las condiciones del mar y la fragilidad de estas embarcaciones suponen un alto riesgo que continúa siendo motivo de preocupación constante.

