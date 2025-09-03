La piscina municipal de Calp reabre completamente renovada

Vista general de la piscina municipal de Calp, ya en funcionamiento tras las obras de mejora realizadas durante el mes de agosto

Durante el mes de agosto, el Ayuntamiento de Calp ha llevado a cabo una serie de actuaciones para modernizar y optimizar el funcionamiento de la piscina municipal, que desde hoy ya vuelve a estar operativa para los usuarios.

Entre las mejoras más destacadas está la renovación integral de la maquinaria, una intervención que no se realizaba desde hace más de una década. La inversión principal, de 78.484,77 euros, se ha destinado a reparar y automatizar los sistemas clave, como la deshumectadora —fuera de servicio desde 2019—, los aparatos de aire acondicionado y calefacción de los vestuarios, las bombas de distribución y las calderas de gasoil, además de sustituir todos los cuadros eléctricos.

Los lavabos de los vestuarios han sido renovados e incluyen nuevas duchas y elementos de accesibilidad

Otra de las grandes novedades es la implantación de un sistema de automatización que permitirá, a través de una web y una app, controlar en tiempo real parámetros como la humedad, la temperatura del agua o el nivel de cloro, facilitando un mantenimiento más eficiente.

Además, mediante el contrato de reparaciones y obras firmado en mayo, se han realizado actuaciones como la limpieza de humedades en techos, el cambio del suelo de la entrada por material epoxi, y la sustitución del zócalo azul de madera por uno nuevo. Esta fase ha supuesto una inversión adicional de 24.000 euros.

En cuanto a accesibilidad y comodidad, se han instalado nuevos tornos de acceso automático (16.100 €), se ha construido una escalera fija para la piscina pequeña, y se ha incorporado una nueva silla de ruedas para personas con discapacidad.

También se han renovado las taquillas, bancos y puertas de los vestuarios, y se han instalado nuevas duchas y barras de accesibilidad. Próximamente, está prevista la incorporación de secadores de pelo y cambiadores para bebés, actualmente en proceso de licitación.

Detalle de las taquillas restauradas, junto con bancos y puertas, como parte de la mejora integral de los vestuarios

Con esta completa renovación, la piscina municipal de Calp no solo mejora sus instalaciones, sino que apuesta por la eficiencia, la accesibilidad y el confort de todos sus usuarios.