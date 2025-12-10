La estrategia de Sito Alonso que aniquila rivales en Europa: intensidad y rotación

El entrenador del UCAM Murcia CB, Sito Alonso, ha analizado la victoria del equipo en la primera jornada de la segunda fase de la FIBA Europe Cup frente al Falco Szombathely. El técnico ha señalado que el conocimiento mutuo entre ambos equipos planteaba una gran dificultad, pero ha destacado que la clave ha sido el "cambio de ritmo muy importante" que impuso su plantilla, junto a una "intensidad constante" que acabó por decantar el marcador.

Un cambio de ritmo diferencial

Sito Alonso ha explicado que el conjunto húngaro, un rival al que se han enfrentado cinco veces en los últimos tres años, mostró un "nivel competitivo muy alto" hasta la mitad del tercer cuarto. Ha sido en ese momento cuando UCAM Murcia ha dado un paso adelante. "Hemos dado un cambio de ritmo muy importante, la rotación y la intensidad que hemos mantenido constante durante muchos minutos", ha afirmado el técnico. Esta constancia permitió conseguir una ventaja que fue ascendiendo a medida que el rival acusaba el desgaste.

Estamos cansados de jugar el uno contra el otro" Sito Alonso Entrenador de UCAM CB

La confianza y el rol de todos

El entrenador ha destacado la alta confianza con la que juegan sus hombres, aunque ha admitido que le "gustaría incluso que tuvieran más confianza en renunciar a algunos tiros que para mí son claros". Para Alonso, lo primordial es que los jugadores entiendan el sistema de rotaciones y jueguen siempre al máximo nivel, sin importar las ausencias. En este sentido, ha destacado el trabajo de Dani Pérez, Ruben Ceni o Vidal, así como el "esfuerzo muy grande" de los pívots Musa Sagnia y Marko Todorovic.

Es una cosa en la que confiamos bastante y que el equipo se está acostumbrando a ello" Sito Alonso Entrenador de UCAM CB

Desgastar al rival, seña de identidad

Una de las señas de identidad del equipo es su capacidad para agotar a los rivales en la segunda mitad. Alonso ha matizado que no es un objetivo premeditado, sino una consecuencia de tener "más fondo de banquillo". Según el técnico, esta profundidad permite mantener un nivel físico alto que aprovechan para apretar cuando el rival baja su rendimiento. "Es una cosa en la que confiamos bastante y que el equipo se está acostumbrando a ello, y creo que es bueno para la temporada", ha concluido.