Pepa Font defiende el proyecto del Raset: “No es un centro comercial, es una oportunidad para recuperar un punto olvidado de Dénia”

La comisionada del puerto de Dénia, Pepa Font, ha salido al paso de las críticas al proyecto que la Generalitat Valenciana ha sacado a concesión en la explanada del Raset. Lo ha hecho a través de un artículo de opinión titulado “El punto ciego”, en el que reivindica la actuación como una oportunidad para transformar una zona degradada y sin uso definido en un espacio “vivo y atractivo para todos”.

Font recuerda que la zona situada entre la playa del Raset y la estación marítima ha sido, durante años, un “punto ciego en la fachada marítima de la ciudad”: un espacio sin identidad, donde se acumulaba basura y se producían actos incívicos, afectando negativamente a la imagen turística de Dénia.

“No estamos hablando de un centro comercial al uso, como algunos quieren hacer creer. El proyecto contempla un espacio lúdico integrado en el entorno, con restaurantes, ocio veraniego y algunas tiendas singulares, diseñado bajo criterios medioambientales”, explica. Un modelo que “respeta el paisaje” y “apoya al tejido local”

En su defensa, la comisionada insiste en que no se trata de construir grandes estructuras, sino de recuperar un espacio urbano con respeto al ecosistema y con beneficios para el tejido empresarial local. Subraya también que el proyecto “no condiciona” el futuro instituto de FP Gent de Mar, cuya ubicación inicial en el parking del Raset fue descartada por la Generalitat, y que —afirma— “tendrá alternativas”.

“Dénia merece que dejemos atrás los puntos ciegos y que miremos de frente hacia proyectos que sumen, que respeten y que hagan de nuestra fachada marítima un espacio vivo.”

La publicación del artículo se produce en pleno debate social sobre el modelo de ciudad y de gestión del litoral, tras la convocatoria de una manifestación en contra del proyecto este domingo, promovida por el colectivo Dénia Cultura Sostenible.