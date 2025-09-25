Pedreguer obri la convocatòria d’ajudes per a estudis superiors i material escolar
El termini de sol·licitud finalitza el pròxim 3 de novembre
Des de fa set anys, el consistori impulsa aquest programa per afavorir l’accés igualitari a una educació pública i de qualitat. En aquesta nova edició, es mantenen els tres objectius fonamentals: ajudar econòmicament les famílies amb menys recursos, fomentar que la joventut del municipi continue estudiant i premiar l’esforç acadèmic dels alumnes.
L’Ajuntament recorda que Pedreguer, situat a més de 100 km tant de València com d’Alacant, arrossega des de fa dècades un greuge en matèria de mobilitat educativa, ja que la manca d’un transport públic eficient complica molt l’accés a centres universitaris o de FP superior. Tot i els avanços recents com la descentralització universitària (amb nous centres a Gandia o Altea), l’oferta de formació a distància o l’ampliació de l’FP, molts joves continuen veient-se obligats a desplaçar-se i assumir despeses elevades, sobretot en transport i allotjament.
A més d’aquestes ajudes a l’inici d’estudis superiors, l’Ajuntament també ha convocat, per tretzè any consecutiu, les Ajudes del Fons Municipal d’Emergència Social, destinades a cobrir les despeses escolars de l’alumnat d’infantil, primària, secundària i batxillerat dels centres públics de Pedreguer.
Aquestes ajudes es poden utilitzar per a l’adquisició de material escolar, i estan pensades especialment per a famílies amb dificultats econòmiques, amb l’objectiu de garantir que cap xiquet o xiqueta del municipi quede enrere per motius econòmics.
Les persones interessades poden consultar les bases i presentar la seua sol·licitud a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Pedreguer.