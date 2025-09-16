Ondara millora la connexió rural amb l’asfaltat del Camí de la Senda del Pi
Els treballs d’asfaltat es van executar durant els primers dies de setembre, i el vial va quedar plenament operatiu i condicionat el dia 5 de setembre
Denia
L’Ajuntament d’Ondara, a través de la Regidoria de Terme Municipal que dirigeix Miguel Gomis, ha dut a terme l’asfaltat del Camí de la Senda del Pi, situat a la partida de Xebics. Aquesta actuació respon a la voluntat de millorar les infraestructures rurals i facilitar la mobilitat dels veïns i llauradors que utilitzen habitualment aquest vial. El camí, que fins ara era de terra, connecta la rotonda de l’Institut Xebic (en el Camí la Mar) amb el Camí Xàbia, en direcció cap al Verger. Amb aquesta intervenció, es completa la connexió entre dues zones ja pavimentades, millorant la seguretat i la comoditat del trànsit rodat en una àrea rural de gran activitat agrícola. El Camí de la Senda del Pi té una llargària de 627 metres i un ample mig de 3,5 metres.
Els treballs d’asfaltat es van executar durant els primers dies de setembre, i el vial va quedar plenament operatiu i condicionat el dia 5 de setembre. La millora del ferm del Camí del Pi s'ha executat amb una subvenció parcial per part de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en el programa d'ajudes a entitats locals per a obres de condicionament de camins rurals, per a l’exercici 2024. El cost total de les obres és de 30.250 € (IVA inclòs). L'Ajuntament s’ha fet càrrec del 40%, i la resta ha de ser abonada per la conselleria.
Segons ha explicat el regidor Miguel Gomis, “aquesta actuació forma part del pla de millora de camins rurals que impulsem des de l’Ajuntament d’Ondara, amb l’objectiu de dignificar les vies de comunicació del nostre terme municipal i donar resposta a les necessitats dels nostres agricultors i veïns”.
Amb aquesta millora, l’Ajuntament d’Ondara reafirma el seu compromís amb el desenvolupament rural, la seguretat viària i el manteniment de les infraestructures públiques.