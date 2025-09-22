Ondara apuesta por la sostenibilidad e instala faroles solares en caminos rurales para mejorar la seguridad nocturna

Estos faroles funcionan de forma autónoma gracias a paneles fotovoltaicos que captan la energía del sol

La Concejalía de Término Municipal, bajo la dirección de Miguel Gomis, ha coordinado la colocación de un farol solar en el Camino Vinyals, frente a los contenedores de basura, y diez faroles más en el Camino de la partida Xebics, que une la piscina municipal de Ondara con el municipio vecino de El Verger.

Estos faroles funcionan de forma autónoma gracias a paneles fotovoltaicos que captan la energía del sol, eliminando la necesidad de conexión a la red eléctrica. Además, cuentan con sensores de presencia que activan la luz al 100% cuando se acerca una persona o vehículo, y luego reducen la intensidad para ahorrar energía.

La inversión total para el suministro del material ha sido de 7.986 euros, con la instalación a cargo de una empresa especializada contratada por el Ayuntamiento.

Desde la Concejalía se destaca la importancia de esta actuación que responde a demandas vecinales y se enmarca dentro de las políticas municipales de mejora de servicios públicos, sostenibilidad y seguridad.