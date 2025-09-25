La razón por la que el Atlético descansará 24 horas menos que el Real Madrid de cara al derbi

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentarán este sábado, 27 de septiembre, en el Metropolitano a las 16:15 horas. Será el partido estrella de la 7ª jornada de LaLiga y a él llegarán los colchoneros con 24 horas menos de descanso que sus rivales. De hechos, los rojiblancos no cumplirán, ni siquiera, con las 72 horas de reposo que pide la AFE entre encuentro y encuentro. Y es que al haber estos días jornada intersemanal, al Atlético le ha tocado jugar el miércoles a las 21:30, mientras que el Real Madrid lo hizo el martes a las 21:30 horas.

Según ha podido saber la Cadena COPE, el motivo de que se colocara este horario para el derbi ha sido la decisión de LaLiga de maximizar el descanso del Real Madrid antes de su durísimo desplazamiento europeo a Kazajistán. Los de Xabi Alonso visitarán al Kairat Almaty el martes a las 18:45 horas, un viaje que les llevará casi 12 horas y para el que tendrán que recorrer miles de kilómetros. Como compensación, el Atlético juega como local las jornadas 6 y 7 (ante Rayo y Real Madrid) y evita desplazamientos. Además, su partido de Champions de esta semana también es en el Metropolitano.