Muere un padre en el accidente múltiple de Benissa: sus dos hijos menores permanecen hospitalizados

Uno de los vehículos implicados en el accidente, completamente volcado sobre la calzada de la N-332 a su paso por Benissa

El grave accidente múltiple registrado la noche del domingo 22 de septiembre en la variante de la N-332, a la altura de Benissa, se ha cobrado una víctima mortal. Según han confirmado fuentes del Hospital de Dénia, uno de los conductores implicados, un hombre de 56 años, falleció tras entrar en parada cardiorrespiratoria en la ambulancia que lo trasladaba al centro hospitalario. Pese a los intentos de reanimación, no se pudo hacer nada por salvarle la vida.

El vehículo que conducía la víctima fue uno de los más afectados por la colisión. En él viajaban también sus dos hijos menores: una niña de 13 años, que sufrió policontusiones, y un niño de 12 con contusiones. Ambos permanecen ingresados en observación, estables dentro de la gravedad.

El siniestro se produjo tras un choque frontal entre dos coches, uno de ellos el del fallecido, y un posterior alcance en el que se vieron implicados otros dos vehículos. En total, seis personas resultaron heridas, entre ellas otros dos hombres de 25 y 21 años que también están ingresados con pronóstico reservado.

El accidente ha conmocionado a la comarca, y desde los servicios de emergencia se insiste en extremar la precaución en este tramo de la N-332, especialmente conflictivo por su tráfico y diseño.