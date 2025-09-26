COPE
Podcasts
Denia
Denia

La Marina Alta mejora sus senderos con el respaldo de la Diputación de Alicante

La Diputación de Alicante ha destinado una partida de 325.000 euros para conservar senderos y mejorar parajes naturales en más de 60 municipios de la provincia, entre ellos varios de la Marina Alta

.

Ajuntament de Xàbia

Senderos de la Marina Alta, como los de Benitatxell, Gata o Parcent, se beneficiarán de las ayudas provinciales para su conservación y mejora

Redacción COPE Denia

Denia - Publicado el

1 min lectura

En esta comarca, los municipios beneficiarios son Benidoleig, Benigembla, Benimeli, El Poble Nou de Benitatxell, Gata de Gorgos, Orba, Parcent, La Vall d’Alcalà y La Vall de Laguar, que recibirán ayudas para la conservación de sus senderos. 

Estas subvenciones, canalizadas a través del Área de Medio Ambiente, forman parte de dos convocatorias. La primera está dotada con 225.000 euros para la homologación, mejora y mantenimiento de senderos; y la segunda, con 100.000 euros, destinada a actuaciones en parajes naturales.

Además, en el marco de una nueva línea de ayudas, Benimeli y La Vall d’Ebo, dos pequeños municipios de la Marina Alta con menos de 1.000 habitantes, también recibirán apoyo económico para la adquisición de trituradoras de poda, como parte de una iniciativa pionera que impulsa la gestión sostenible de residuos agrícolas.

La diputada de Medio Ambiente, Magdalena Martínez, ha destacado que “la sostenibilidad y el cuidado del entorno son esenciales para garantizar el futuro de nuestros pueblos”, subrayando el esfuerzo de la institución por apoyar a los ayuntamientos en actuaciones que muchas veces no podrían asumir por sí solos.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE DENIA

COPE DENIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

17:00 H | 25 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking