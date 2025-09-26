La Marina Alta mejora sus senderos con el respaldo de la Diputación de Alicante

Senderos de la Marina Alta, como los de Benitatxell, Gata o Parcent, se beneficiarán de las ayudas provinciales para su conservación y mejora

En esta comarca, los municipios beneficiarios son Benidoleig, Benigembla, Benimeli, El Poble Nou de Benitatxell, Gata de Gorgos, Orba, Parcent, La Vall d’Alcalà y La Vall de Laguar, que recibirán ayudas para la conservación de sus senderos.

Estas subvenciones, canalizadas a través del Área de Medio Ambiente, forman parte de dos convocatorias. La primera está dotada con 225.000 euros para la homologación, mejora y mantenimiento de senderos; y la segunda, con 100.000 euros, destinada a actuaciones en parajes naturales.

Además, en el marco de una nueva línea de ayudas, Benimeli y La Vall d’Ebo, dos pequeños municipios de la Marina Alta con menos de 1.000 habitantes, también recibirán apoyo económico para la adquisición de trituradoras de poda, como parte de una iniciativa pionera que impulsa la gestión sostenible de residuos agrícolas.

La diputada de Medio Ambiente, Magdalena Martínez, ha destacado que “la sostenibilidad y el cuidado del entorno son esenciales para garantizar el futuro de nuestros pueblos”, subrayando el esfuerzo de la institución por apoyar a los ayuntamientos en actuaciones que muchas veces no podrían asumir por sí solos.