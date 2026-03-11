La limitación de los pisos turísticos dispara la construcción de hoteles en Dénia

La moratoria a las viviendas turísticas en el casco urbano de Dénia ha provocado un aumento en las licencias para nuevos hoteles. Esta medida, defendida por el gobierno local, ha abierto un debate político sobre el modelo turístico y residencial de la ciudad. La concejala de Urbanismo, Mª Josep Ripoll, lo considera un efecto positivo, mientras que Carlos Barona, del Partido Popular, plantea serias dudas al respecto.

El éxito de la moratoria

La concejala de Urbanismo, Mª Josep Ripoll, ha defendido la medida asegurando que la suspensión de licencias de pisos turísticos ha tenido “efectos positivos”. Según Ripoll, es “muy favorable” que se implanten nuevos hoteles en la ciudad, ya que contribuye al objetivo de tener “una Dénia para vivir” y no solo para ser visitada, delimitando zonas para proteger la residencia permanente.

Queremos una Dénia para vivir" MªJosep Ripoll Concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Dénia

Una solución insuficiente

Por su parte, Carlos Barona (PP) ha ofrecido una visión crítica. Aunque reconoce el crecimiento de hoteles, como los proyectados en la calle Cop y Marqués de Campo, ha señalado que estos “han quitado unas 10 viviendas” que existían previamente. Barona argumenta que la capacidad hotelera es insuficiente para la demanda turística de la ciudad, ya que los hoteles solo acogen al 21,7 % de los turistas, frente al 30 % que reciben las viviendas de uso turístico.

Los hoteles no pueden absorber todo el turismo que viene a Dénia" Carlos Barona Concejal del Partido Popular en Dénia

El representante del Partido Popular ha concluido que “el verdadero reto no es elegir entre turismo y vivienda, sino hacer que ambos convivan”. El objetivo, según Barona, es lograr que Dénia “siga siendo una ciudad viva, dinámica y económicamente fuerte”, equilibrando la actividad turística con la calidad de vida de los residentes.