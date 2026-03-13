La Falla de la residencia Santa Llúcia de Dénia se prepara para la Cremà

La Residencia Santa Llúcia de Dénia vive estos días un ambiente especialmente fallero. Residentes y personal del centro han trabajado con entusiasmo en la elaboración de la falla de este año, dedicando horas de entretenimiento, creatividad y cuidado a la creación de los ninots y el resto de elementos del monumento.

La iniciativa también ha contado con talleres de manualidades falleras en los que han participado tanto personas residentes como alumnado de las Aulas de la Tercera Edad, fomentando así la convivencia intergeneracional en torno a una de las tradiciones festivas más arraigadas en la ciudad.

Falla de la residencia Santa Llúcia de Dénia

El monumento ya está terminado y, tras un primer montaje en el interior del edificio, este jueves ha salido a la calle, donde se ha realizado la tradicional plantà. Durante la jornada también estaba prevista la ofrenda.

Como marcan los cánones falleros, el programa incluyó además el acto de imposición del corbatín al estandarte. El momento más emotivo lo protagonizó Asunción, de 99 años y actualmente la persona de mayor edad de la residencia, encargada de colocar el corbatín. En ese mismo acto también se entregó un pañuelo fallero a las personas residentes que participaron en el taller de la falla.

Imposición de estandarte a la Falla de la residencia Santa Llúcia de Dénia

La programación continuará este viernes 13 de marzo con la celebración de la cremà. A partir de las 16.30 horas se ofrecerá una chocolatada para merendar y, a las 18.30 horas, llegará el momento del fuego con la quema del monumento, en un acto que contará con la presencia especial de las Falleras Mayores de Dénia y sus cortes de honor.

En COPE Dénia Marina Alta, junto con Electrodomésticos Pineda, vivimos las Fallas contigo.