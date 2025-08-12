Extraen 300 litros de combustible de un velero encallado en Xàbia

Trabajos de extracción de materiales contaminantes del velero encallado en la costa de Xàbia para evitar vertidos al mar

El Ayuntamiento de Xàbia ha tomado cartas en el asunto ante la pasividad del propietario del velero encallado en su costa desde hace más de quince días. Como medida preventiva para proteger el litoral de posibles vertidos contaminantes, la Alcaldía y la Concejalía de Seguridad Ciudadana han ordenado la descontaminación urgente de la embarcación.

Los trabajos han sido realizados por la empresa especializada Kraken, que ha extraído del barco unos 300 litros de gasóleo, aceite de motor, baterías y otros materiales peligrosos. Esta intervención tiene como objetivo evitar daños al ecosistema marino, especialmente en una zona que alberga especies protegidas de gran valor ecológico.

Desde el Consistorio han subrayado la importancia de actuar con rapidez ante el riesgo de contaminación, dado que el propietario no había realizado ninguna actuación desde que el velero quedó varado.

Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa trabajando en las gestiones necesarias para la retirada completa del velero.

Esta actuación preventiva se enmarca dentro del compromiso del Ayuntamiento de Xàbia con la protección del entorno natural y la seguridad del litoral.