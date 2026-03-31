Europa investiga el polémico beach club del puerto de Dénia

El futuro del puerto de Dénia se ha convertido en un foco de controversia institucional que ha trascendido las fronteras locales. La comisión de peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite una denuncia presentada por colectivos ecologistas contra el proyecto de un beach club en la zona portuaria. Como resultado, la Comisión Europea ha iniciado una investigación preliminar para evaluar el posible impacto ambiental de la iniciativa, que afecta a una parcela de 6.000 metros cuadrados en el entorno del bosque litoral de "Els tamarindos".

Un proyecto legal pero sin consenso

La comisionada del Puerto y portavoz del Partido Popular, Pepa Font, ha defendido, en "El Debat de Dénia" de COPE Dénia la legalidad de la actuación. Ha explicado que el proyecto se enmarca en un Plan de Usos aprobado por la Generalitat, en un suelo calificado como terciario, y que la administración está tramitando un concurso público al que se han presentado tres empresas. Font ha asegurado que el procedimiento es garantista y ha recordado que "estamos amparados en la ley y las tramitaciones son las adecuadas".

Representantes políticos en "El Debat Dénia" sobre el beach club del puerto

Por su parte, la concejal de Urbanismo del PSPV-PSOE, Maria Josep Ripoll, ha criticado duramente lo que considera una privatización de un espacio público por falta de un modelo claro para el puerto por parte de la Generalitat. Ripoll ha lamentado que se opte por la "mercantilización de este espacio que es público" y ha señalado que "la ciudad ya está saturada de este tipo de servicios". Además, ha calificado de ridículo el canon de 30.000 euros anuales previsto para la concesión.

Impacto ambiental y visual a debate

El principal argumento de la oposición es el riesgo medioambiental. Tanto Ripoll como Rafa Carrio, de Compromís, han subrayado que la parcela actúa como una barrera natural de amortiguación frente a los temporales y se encuentra junto a una zona de alto valor con presencia de dunas y fauna protegida como el chorlitejo patinegro o las tortugas que anidan en la costa. "Es una zona que debería mantenerse de uso público y renaturalizarse", ha afirmado Ripoll.

Es una inversión que va a durar un temporal" Maria Josep Ripoll Concejal de Urbanismo en Dénia

El impacto visual del proyecto también genera preocupación. Carrio ha alertado sobre la construcción de "una masa ahí de cemento" que podría alcanzar los nueve metros y medio de altura, alterando la fisonomía del litoral. Sin embargo, Mario Vidal, de Gent de Dénia, ha aportado un matiz, recordando que esa zona ha estado "durante toda la vida, totalmente sucia, asquerosa y dejada de la mano de Dios", afeando la hipocresía de quienes ahora la defienden por su valor ecológico sin haberla cuidado antes.

La participación como posible solución

La falta de transparencia y participación es una queja compartida por todos los grupos de la oposición. "El gran problema es el desconocimiento que tenemos de qué va a hacerse, punto", ha sentenciado Mario Vidal. Rafa Carrio, por su parte, ha lamentado la "nocturnidad y alevosía" con la que, a su juicio, se están gestionando los proyectos del puerto, sin contar con el ayuntamiento ni con la ciudadanía.

El gran problema es el desconocimiento que tenemos de qué va a hacerse" Mario Vidal Portavoz de Gent de Dénia

Ante el bloqueo, algunos portavoces han puesto sobre la mesa la idea de una consulta popular. Bernardo Perles, de VOX, ha sugerido que, para resolver el conflicto, se podría hacer "una presentación de las propuestas para que todo el mundo viera realmente lo que va y lo que no va" y que la gente vote. Una idea similar a la defendida por Vidal, para quien "el pueblo debería de saber qué va a hacerse definitivamente".