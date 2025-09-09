Detenido tras intervenir más de siete kilos de cocaína ocultos en un coche en el puerto de Dénia

Agentes de la Guardia Civil ha detenido a un hombre en el puerto de Dénia (Alicante) tras intervenir más de siete kilos de cocaína ocultos en un doble fondo en un vehículo. El conductor, un turista de 27 años que se dirigía a Ibiza, fue detenido y, por orden judicial, ingresó en prisión por estos hechos. El instituto armado ha explicado en un comunicado que continúa con las investigaciones para esclarecer el origen y destino final de la sustancia intervenida y no descarta nuevas actuaciones en el marco de este operativo. Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de agosto, cuando agentes del destacamento de Fiscal y Fronteras de Dénia observaron un turismo que levantó sospechas. Durante la primera comprobación, el conductor entregó de manera espontánea un frasco con dos gramos de resina de hachís, lo que motivó a los agentes a realizar una inspección más exhaustiva. El conductor resultó ser un turista que se dirigía a la isla de Ibiza utilizando un vehículo propiedad de un residente en las Islas Baleares. En el registro del coche, los guardias civiles descubrieron un doble fondo encolado en el guarda objetos ubicado entre los asientos delanteros. Tras las manipulaciones necesarias y con ayuda de una palanqueta, se extrajo la pieza. En su interior, se hallaron seis bolsas envasadas al vacío que contenían un polvo blanco. Posteriormente, se comprobó que se trataba de 7,028 kilogramos de cocaína. Además de la droga, se intervino el vehículo utilizado. En el marco del Plan Turismo Seguro, la Guardia Civil ha recordado que en todo el territorio nacional está prohibida la tenencia y consumo de drogas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos.