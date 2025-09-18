Dénia se moviliza para frenar el proyecto de ocio en la playa del Raset

Plano del área portuaria del Raset donde se proyecta el complejo de ocio y hostelería licitado por la Generalitat

La oposición al proyecto turístico-comercial que la Generalitat Valenciana ha sacado a concesión en la zona portuaria de Dénia empieza a tomar fuerza en la calle. Tras las críticas del Ayuntamiento, llega la primera protesta ciudadana: el colectivo Dénia Cultura Sostenible ha convocado una manifestación este domingo, 21 de septiembre, a las 10:00 horas, en la misma zona del Raset donde se pretende ejecutar el proyecto.

La movilización quiere frenar lo que consideran una amenaza directa al entorno natural y al modelo de ciudad. Bajo el lema “Salvem el bosc del Raset i la nostra costa”, los organizadores denuncian la privatización de un espacio público, la posible construcción de un centro comercial en una zona de riesgo y la destrucción del ecosistema dunar.

La concesión, publicada por la Conselleria de Medio Ambiente, contempla 30 años de explotación para un complejo de ocio y hostelería, con una inversión prevista de hasta 12 millones de euros. El canon de salida es de 30.000 euros anuales.

Primero fue el Ayuntamiento quien levantó la voz, acusando a Ports de actuar “a espaldas de la ciudad” y de priorizar intereses económicos frente a las necesidades reales de Dénia, como la construcción del instituto Gent de Mar, descartado por problemas urbanísticos en esa misma zona.