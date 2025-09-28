Declarado un incendio en Calp

El fuego avanza entre la maleza en una zona boscosa de la partida Gargasindi durante los primeros momentos del incendio

Un incendio forestal se ha declarado esta tarde en una zona boscosa y de maleza de la partida Gargasindi, movilizando rápidamente a los servicios de emergencia del municipio y de la Generalitat Valenciana. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y varias unidades de bomberos, que trabajan intensamente en las labores de extinción.

Las llamas, visibles desde varios puntos del entorno, afectaron principalmente a terreno forestal sin poner en riesgo viviendas

Según ha informado Emergencias de la Generalitat, en la operación participan dos unidades de bomberos forestales, dos autobombas y tres dotaciones de los bomberos de la Diputación de Alicante. Además, la Unidad de Drones de la Policía Local colabora en la identificación de los focos activos del incendio, facilitando una respuesta más precisa desde el aire.

Bomberos forestales trabajan en las labores de extinción en una zona de difícil acceso del paraje afectado

Como medida preventiva, se ha cortado al tráfico el vial que conecta las partidas Gargasindi y Garduix, mientras continúan las tareas de extinción. Afortunadamente, el incendio está ya delimitado y, según las autoridades, no hay viviendas afectadas ni riesgo inmediato para la población.

Los bomberos continúan trabajando en la zona para asegurar su completa extinción y evitar posibles rebrotes. Se recomienda a la ciudadanía no acercarse al área afectada y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.