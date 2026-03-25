Confirman la muerte por meningitis de una joven de 17 años en Dénia y activan el protocolo para evitar un brote

La Conselleria de Sanidad ha confirmado la muerte por meningitis de una joven de 17 años en el hospital de Dénia. Tras el fallecimiento, que se produjo el pasado lunes, el departamento de Salud Pública ha activado el protocolo para rastrear a todos los contactos y el entorno de la menor con el objetivo de evitar un posible brote de la enfermedad.

El protocolo se activó incluso antes de tener la confirmación del análisis microbiológico, que llegó a primera hora del martes, como medida de prevención ante la sospecha clínica. La joven fue trasladada al hospital desde el centro de salud de Benissa durante la madrugada del lunes e ingresó en la UCI, donde falleció al mediodía.

Conmoción en Benissa

El fallecimiento ha causado una gran conmoción en Benissa, su localidad natal. La joven era este año festera de la Puríssima Xiqueta, las fiestas patronales que comienzan en un mes, y jugaba al baloncesto en el club local. Según fuentes cercanas, la menor ya se encontraba mal el sábado, cuando acudió a un partido del Valencia Basket, pensando que se trataba de un resfriado.

Síntomas y vías de contagio

La doctora Valentina Prieto, médico de urgencias del HLA San Carlos de Dénia, ha explicado, a COPE Dénia Marina Alta, que la meningitis "se contagia principalmente a través de secreciones respiratorias (tos, estornudos, besos, etc.)". La sintomatología incluye fiebre, dolor de cabeza, vómitos y erupción cutánea, y en fases avanzadas puede provocar rigidez de nuca o cambios de conducta.

En cuanto a la prevención, Prieto ha sido clara: "hay que vacunarse y los contactos directos tienen que ser tratados con antibiótico profiláctico y mascarilla". Además, ha señalado los grupos que deben tener especial vigilancia: "Hay que tener especial cuidado en personas con antecedentes de sinusitis u otitis no tratadas".

Hay que tener especial cuidado en personas con antecedentes de sinusitis u otitis no tratadas" Valentina Prieto Médico de Urgencias del Hospital HLA San Carlos de Dénia

La vacunación, clave

A la espera de conocer el origen del contagio, las autoridades sanitarias están suministrando la quimioprofilaxis a sus contactos recientes para cortar la cadena de transmisión. En la Comunitat Valenciana se registran anualmente cerca de 100 casos de meningitis bacteriana, con mayor incidencia en los meses fríos. Sin embargo, los datos muestran que la vacunación contra la meningitis grave ha caído siete puntos en los últimos dos años.