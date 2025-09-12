COPE
Podcasts
Denia
Denia

Choque frontal en La Xara con un coche de autoescuela y una conductora atrapada

Los bomberos tuvieron que rescatarla del interior del vehículo

Efectivos de emergencia trabajando en el lugar del accidente, donde un coche de autoescuela se vio implicado en un choque frontal en la carretera de La Xara

Efectivos de emergencia trabajando en el lugar del accidente, donde un coche de autoescuela se vio implicado en un choque frontal en la carretera de La Xara

Redacción COPE Denia

Denia - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Un accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este viernes ha generado gran alarma en la carretera que une La Xara con Jesús Pobre, a la altura del restaurante Benimaquia. En el siniestro se han visto implicados dos vehículos, uno de ellos perteneciente a una autoescuela de la Marina Alta, y ha dejado a una conductora atrapada y dos personas heridas, un hombre de 56 años por policontusiones y una mujer de 35 años por politraumatismo. Ambos han sido trasladados al Hospital de Dénia.

Dos personas heridas, un hombre de 56 años por policontusiones y una mujer de 35 años por politraumatismo. Ambos han sido trasladados al Hospital de Dénia.

Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos, una ambulancia del Servicio Vital Básico y una unidad del SAMU, que intervinieron para rescatar a la conductora herida, que posteriormente fue trasladada a un centro sanitario para su evaluación.

Por el momento se desconocen las causas del accidente, y será la Guardia Civil la encargada de investigar lo sucedido para determinar las responsabilidades.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE DENIA

COPE DENIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 12 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking