Choque frontal en La Xara con un coche de autoescuela y una conductora atrapada
Los bomberos tuvieron que rescatarla del interior del vehículo
Denia - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Un accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este viernes ha generado gran alarma en la carretera que une La Xara con Jesús Pobre, a la altura del restaurante Benimaquia. En el siniestro se han visto implicados dos vehículos, uno de ellos perteneciente a una autoescuela de la Marina Alta, y ha dejado a una conductora atrapada y dos personas heridas, un hombre de 56 años por policontusiones y una mujer de 35 años por politraumatismo. Ambos han sido trasladados al Hospital de Dénia.
Hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de bomberos, una ambulancia del Servicio Vital Básico y una unidad del SAMU, que intervinieron para rescatar a la conductora herida, que posteriormente fue trasladada a un centro sanitario para su evaluación.
Por el momento se desconocen las causas del accidente, y será la Guardia Civil la encargada de investigar lo sucedido para determinar las responsabilidades.