Calp decreta tres días de luto oficial por la muerte de las dos niñas fallecidas

El Ayuntamiento de Calp ha decretado tres días de luto oficial como muestra de respeto y solidaridad por la trágica muerte de una niña de 4 años, tras caer desde un quinto piso en el centro del municipio y la bebé de 20 días que fue arrollada por un vehículo sin conductor.

Durante este periodo de luto, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales y se han suspendido los actos institucionales y celebraciones oficiales previstas.

La alcaldesa del municipio, junto con el equipo de gobierno, ha expresado su más profundo pesar y ha trasladado las condolencias a las familias afectadas. “Este es un momento de enorme tristeza para Calp. Todo nuestro pueblo está conmovido por esta tragedia”, se ha podido ver en redes sociales.