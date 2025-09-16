Calp decreta tres días de luto oficial por la muerte de las dos niñas fallecidas
El Ayuntamiento de Calp ha decretado tres días de luto oficial como muestra de respeto y solidaridad por la trágica muerte de una niña de 4 años, tras caer desde un quinto piso en el centro del municipio y la bebé de 20 días que fue arrollada por un vehículo sin conductor.
Durante este periodo de luto, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales y se han suspendido los actos institucionales y celebraciones oficiales previstas.
La alcaldesa del municipio, junto con el equipo de gobierno, ha expresado su más profundo pesar y ha trasladado las condolencias a las familias afectadas. “Este es un momento de enorme tristeza para Calp. Todo nuestro pueblo está conmovido por esta tragedia”, se ha podido ver en redes sociales.
