El Ayuntamiento de Dénia están trabajando en un reglamento para bonificar el 100% de la tasa de la vía pública

Los Servicios Económicos del Ajuntament de Dénia están trabajando en la elaboración de un reglamento que regule la concesión de ayudas al pago de la tasa de ocupación de vía pública en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

El concejal Paco Roselló ya ha avanzado hoy a los miembros de la comisión interdepartamental, que se celebra semanalmente con el fin de gestionar las políticas públicas locales frente en la actual crisis, que las bonificaciones pueden llegar hasta el 100% de la tasa para todos aquellos solicitantes que cumplan la ordenanza de ocupación de vía pública y no la hayan infringido.

Roselló ha recordado que la tasa no se ha cobrado mientras los locales han estado cerrados y que solo va a liquidarse desde la fecha en que empiecen a ocupar la vía pública y en función de la ocupación real que hagan, es decir, de las mesas que saquen en la calle.

En los casos de establecimientos que ya hubieran hecho efectivo el pago, el ayuntamiento recalculará la tasa para que acaben pagando solo lo que les corresponde.

El concejal ha reiterado que el Ayuntamiento de Dénia no suprimirá la tasa, sino que ha optado por dar ayudas al pago, en primer lugar "porque estamos hablando del espacio público, que pertenece a toda la ciudadanía, y el ayuntamiento tiene la obligación de disponer de herramientas para su gestión y buen uso, y esas herramientas son las ordenanzas y las tasas". Y más ahora, ha añadido Roselló, que el objetivo prioritario es garantizar la seguridad y que se mantienen las distancias reglamentarias en beneficio de la ciudadanía.

Además, la supresión de la tasa generaría un agravio comparativo con aquellos establecimientos que ya tienen la licencia de ocupación pedida, puesto que las bonificaciones no pueden tener efecto retroactivo y no se podrían beneficiar. Eximir del pago de ocupación también generaría desigualdades con los locales que no tienen terrazas.

Por último, en la reunión de hoy también se ha hablado de otras medidas en las que el ayuntamiento está trabajando para ayudar al sector de la hostelería, como son las ayudas al pago de la basura o en el recibo del agua.

En la comisión interdepartamental de la semana próxima se presentará un primer borrador del reglamento de ayudas a la ocupación de la vía pública para que los asistentes (portavoces de los grupos políticos de la Corporación, miembros del equipo de gobierno y personal técnico del ayuntamiento) lo conozcan y puedan empezar a hacer aportaciones.