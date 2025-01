Alerta amarilla en Dénia por fuertes lluvias y riesgos costeros

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una alerta amarilla para Dénia y la comarca de la Marina Alta debido a la previsión de fuertes lluvias y riesgos costeros en los próximos días. Aunque este miércoles los cielos se mantendrán despejados, las temperaturas son propias del invierno, ofreciendo un respiro temporal antes del empeoramiento climático.

Los más madrugadores en Dénia se encuentran con temperaturas frías, alcanzando los 4 grados en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se esperan temperaturas mínimas de 6°C y máximas de 15°C, ofreciendo una jornada fresca pero estable.

Sin embargo, la calma no durará mucho. A partir de este jueves y el viernes, la situación meteorológica se complicará significativamente con la llegada de fuertes lluvias y condiciones adversas en la costa. La alerta amarilla implica que, aunque los fenómenos meteorológicos no son inusuales para esta época del año, pueden representar un riesgo si no se toman las debidas precauciones.

Las autoridades recomiendan a los residentes y visitantes mantenerse informados sobre el estado del tiempo y evitar actividades en el litoral durante los días de alerta. Es fundamental que la población tome medidas preventivas para garantizar su seguridad ante las condiciones climáticas adversas que se esperan. Se recomienda seguir las actualizaciones meteorológicas y las indicaciones de las autoridades locales para minimizar los riesgos asociados a este episodio de fuertes lluvias y oleaje.

Operativo especial por la ola de frío

Ante la bajada de temperaturas, la Policía Local de Dénia, en colaboración con Cruz Roja, ha puesto en marcha un operativo especial por ola de frío para atender a las personas sin techo en situación de vulnerabilidad.

El dispositivo consiste en rondas nocturnas para localizar a aquellas personas que necesitan ayuda, ofreciendo alimentos, bebida caliente, mantas y la posibilidad de pernoctar en la base de Cruz Roja. El operativo se mantendrá activo durante toda la semana.